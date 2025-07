Ana Hickmann compartilha reencontro de Alezinho com Edu Guedes após alta hospitalar

O apresentador foi diagnosticado com tumor no pâncreas

Ana Hickmann publicou em seu canal no YouTube, na última segunda-feira (21/7), um vídeo emocionante que mostra o carinho do filho Alezinho, de 11 anos, pelo padrasto, o apresentador Edu Guedes. Ele passou recentemente por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. Nas imagens, a apresentadora registra o reencontro entre os dois e destaca a preocupação e o afeto do menino com Edu.

“Alezinho adora o Edu, adora mesmo! Ele chegou, me abraçou e a primeira coisa que perguntou foi: ‘Cadê o tio Edu?’”, contou Ana em seu vlog. A apresentadora também falou sobre a evolução no quadro de saúde do marido e a alegria do filho em vê-lo de volta ao lar.

“Como é bom ter os meninos em casa… O Edu está melhor a cada dia, e o Alezinho voltou com uma felicidade contagiante. Hoje de manhã, eles vão passar um tempo juntos. O Edu quer levá-lo para dar uma espairecida. Estou muito feliz porque ele está se recuperando super bem. Quando o Alezinho chegou, foi logo perguntando: ‘Tio Edu, você está bem mesmo?’. Ele está super cuidadoso, muito fofo!”, relatou Ana.

Edu Guedes, de 50 anos, foi submetido a uma cirurgia robótica de emergência, chamada pancreatectomia, no dia 6 de julho. O procedimento, realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, teve duração de cerca de seis horas e foi motivado pela descoberta de um câncer no pâncreas, diagnosticado após sua internação para tratar uma infecção causada por um cálculo renal. A alta hospitalar ocorreu no dia 11 de julho.