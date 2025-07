Ana Hickmann deixa mensagem de amor e fé para Edu Guedes após cirurgia contra câncer

O apresentador e chef de cozinha, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas

A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, tem demonstrado todo seu apoio ao marido, Edu Guedes, de 51, que passou por uma cirurgia para retirada de um câncer no pâncreas. Na última quarta-feira (9/7), ela deixou uma mensagem de amor e esperança nas redes sociais, após o chef publicar um vídeo atualizando seu estado de saúde.

“Amor da minha vida, Deus está ao seu lado. Te mostrou que cada dia conta. E que devemos cuidar da saúde e da mente. A receita para sua cura já está escrita pelo maior chef de todos: Deus! Te amo”, escreveu Ana, nos comentários do vídeo que foi publicado no canal de Edu Guedes no YouTube.

Veja as fotos Edu Guedes e Ana HickmannReprodução Instagram Ana Hickmann se pronuncia após cirurgia de Edu GuedesFoto/Instagram Edu GuedesReprodução Hickmann e Edu GuedesReprodução: Instagram/Ana Hickmann

Leia Também

Edu Guedes segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera após deixar a UTI. Na gravação, ele revelou que os primeiros sintomas surgiram em abril, com fortes dores nas costas. Durante uma corrida, teve uma crise renal e eliminou uma pedra, o que não gerou preocupação inicial por já ter vivido episódios semelhantes.

Pouco tempo depois, desmaiou em um restaurante devido a uma dor intensa. No pronto-socorro, exames identificaram uma pedra no rim e, durante a investigação, os médicos detectaram um tumor na cauda do pâncreas. O diagnóstico foi confirmado, mas, conforme explicou, o câncer foi descoberto precocemente e era operável. Edu decidiu tornar o caso público por respeito aos fãs e para evitar especulações, optando por falar com transparência sobre o que viveu nos últimos meses.