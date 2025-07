ANAC aponta queda de 41% na movimentação de passageiros no Aeroporto de Rio Branco

O volume de passageiros transportados no Aeroporto Internacional de Rio Branco sofreu forte retração nos primeiros seis meses de 2025, conforme revelou o relatório de Demanda e Oferta divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número de passageiros por quilômetro (RPK) caiu de 423,8 milhões em 2024 para 248,3 milhões neste ano, uma redução de aproximadamente 41,4%.

Apesar de ainda ser a principal ligação aérea de Rio Branco, a rota com destino a Brasília teve queda expressiva: de 347 milhões de RPK (mais de 80% da movimentação) no ano passado para 136,8 milhões (cerca de 55%) neste ano. A mudança evidencia a perda de força da linha tradicional e o fortalecimento de outras opções de voo.

Em 2025, novas conexões ganharam espaço na malha aérea local. Os voos para Confins (MG) e Guarulhos (SP) aumentaram consideravelmente sua representatividade, respondendo por 26,77% e 6,68% do total, respectivamente. No ano anterior, essas mesmas rotas respondiam por apenas 8,45% e 0,06%. Também figuram na lista de destinos com maior participação os voos para Manaus (5,30%), Porto Velho (3,70%) e Cruzeiro do Sul (2,46%).

Entre as companhias aéreas, houve mudanças relevantes na participação de mercado. A GOL liderou novamente, mas com queda na sua fatia: de 48,15% em 2024 para 35,17% em 2025. A TAM também encolheu, indo de 42,32% para 34,40%. Por outro lado, a Azul expandiu sua atuação de forma marcante, saltando de 9,5% para 30,43% no período.