Análise: como Trump enfraquece Tarcísio de Freitas

A postagem de Donald Trump em defesa da participação de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026 no Brasil pode ter mirado em Lula, mas acertou em cheio o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ao sair em defesa do ex-presidente brasileiro, Trump fortaleceu indiretamente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que disputa com Tarcísio internamente para ser o “plano B” do pai na disputa ao Palácio do Planalto.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Governador de SP, Tarcísio de Freitas

@Igo Estrela/ Metrópoles 2 de 3

O governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista

Isabella Finholdt/ Metrópoles 3 de 3

O deputado Eduardo Bolsonaro

Fábio Vieira/Especial Metrópoles

Eduardo e seus aliados viram a fala de Trump como fruto do trabalho do deputado, que se impôs um autoexílio nos Estados Unidos com a desculpa de articular sanções contra ministros do STF, sobretudo Alexandre de Moraes.

Leia também

Como mostrou a coluna, aliados de Eduardo avaliam que ele só se viabilizará como substituto do pai, que está inelegível, caso o governo Donald Trump de fato sancione Moraes.

Assim, a mais nova ameaça de Trump, que prometeu “olhar” de perto o que chamou de “caça às bruxas” contra Bolsonaro, fortaleceria o nome de Eduardo na disputa por 2026, enfraquecendo o de Tarcísio, por consequência.

Com apoio de Trump, dificilmente Bolsonaro apostaria em Tarcísio para ser seu sucessor. O ex-presidente já resiste a apoiar o governador paulista por temor de que ele suplante o bolsonarismo e vire o principal líder da direita.