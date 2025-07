André Hassem visita estúdios da ContilNet e destaca ações do IMAC na proteção ambiental

Na terça-feira (29), durante a quarta noite da Expoacre 2025, o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Hassem, esteve nos estúdios da ContilNet durante a transmissão da Expoacre 2025, para uma conversa sobre os desafios ambientais que o Acre enfrenta e as ações que o órgão tem desenvolvido. Representando o governo estadual, ele enfatizou o papel do IMAC na conscientização, fiscalização e regularização ambiental.

Durante a conversa, Hassem destacou os impactos das mudanças climáticas no estado. “Vivemos extremos. No verão, é a seca severa. No inverno, as enchentes. Isso afeta os rios, os animais e, claro, a população”, explicou. Ele comentou ainda que, apesar das previsões preocupantes, este ano já apresenta sinais positivos: “Graças a Deus, tivemos chuvas em várias regiões. Isso nos dá um alívio, mas não podemos relaxar.”

Sobre os embargos ambientais e os desafios enfrentados por produtores rurais, especialmente nas áreas fora da Reserva Chico Mendes, André foi claro: “Os crimes dentro da reserva são competência federal, do IBAMA e do ICMBio. Mas fora dela, o IMAC tem trabalhado para oferecer soluções e caminhos legais aos produtores.” Ele explicou que o órgão está orientando os interessados sobre o Plano de Regularização Ambiental (PRA) e a assinatura de Termos de Compromisso Ambiental (TCA). “Queremos garantir o cumprimento das leis ambientais, mas sem abandonar quem quer trabalhar de forma correta”, disse.

VEJA TAMBÉM: IMAC confirma lesão em animal após denúncia de maus-tratos na zona rural de Mâncio Lima

Outro ponto importante da entrevista foi o anúncio da nova sede do IMAC, que será inaugurada no dia 2 de setembro, em Rio Branco. “É uma obra histórica. Teremos uma estrutura com mais de 4 mil metros quadrados para atender melhor nossos servidores, agricultores e empreendedores”, afirmou Hassem. A nova sede estará localizada próximo à Cidade da Justiça, às margens da BR-364.

O presidente também falou sobre o trabalho educativo do IMAC, especialmente com crianças e jovens. “A base de tudo é a educação ambiental. Estamos com um estande na Expoacre cheio de atividades para as crianças. Temos jogos, kits mirins e materiais didáticos para ensinar de forma lúdica a importância da preservação”, comentou.

Ao final da entrevista, André Hassem presenteou a equipe da ContilNet com um broche do projeto “Preservar é importante” e reforçou o convite para a cerimônia de inauguração. “Temos que trabalhar pensando nas próximas décadas. O agora está acontecendo, mas o futuro depende das decisões que tomamos hoje”, concluiu.