Andréia Horta completa 42 anos e comenta maternidade: “Acontecimento bastante desejado”

Andréia Horta é a aniversariante deste domingo (27/7). A atriz completa 42 anos de idade e esta é a sua primeira comemoração com a filha, Yolanda, de 8 meses, nos braços. Em entrevista ao Gshow, a artista comentou a experiência da maternidade, que segundo ela, foi muito desejada.

“A maternidade foi um acontecimento bastante desejado na minha vida e estou muito feliz”, declarou Andréia, que deu à luz no último dia 30 de novembro e vive um relacionamento com o ator Ravel Andrade.

A atriz afirmou que a comemoração deste não ganhou um motivo a mais: “Amo fazer aniversário e sempre convido todas as pessoas que gosto muito. Vai chegando a última hora, vou ligando para mais gente. Meus aniversários sempre são muito cheios. Esse ano estou tão feliz que vou comemorar com uma felicidade danada, mas [só] com minha filha e minha família, de tão especial que é”, declarou Horta.

Nas redes sociais, a artista celebrou o novo ciclo: “27 de julho de 2025. Hoje nasci multiplicada. Disse a Deus: ó tempo permita-me continuar”, escreveu ela na legenda de uma publicação com registros de uma comemoração e com a filha no colo.

Andréia também se prepara para retornar as novelas e estará no elenco de Três Graças, trama de Aguinaldo Silva, que está programada para substituir Vale Tudo no horário nobre. O último papel da atriz foi em 2021, em “Um Lugar ao Sol”.