Andrés Sanchez relembra saída de Marquinhos da base do Corinthians: “Eu que busquei”

Andrés Sanchez abriu o jogo sobre a passagem de Marquinhos pelo Corinthians. Em entrevista à repórter Daniela Scatolin, do portal LeoDias, o ex-presidente do clube afirmou que foi o responsável por repatriar o defensor, atualmente no Paris Saint-Germain (FRA), para as categorias de base após o ainda jovem ter sido dispensado.

O empresário, questionado sobre a final da Copa do Mundo de Clubes, entre o clube francês e o Chelsea (ING), às 16h deste domingo (13/7), palpitou a favor dos comandados de Luis Enrique, com 3 a 1. Sobre a possibilidade do “Cria do Terrão”, como são chamados os garotos dos juniores do Timão, marcar um dos gols, ele emendou: “Isso, agora fala sobre o Marquinhos”.

“Pergunta para o Marquinhos quem o ajudou. Ele foi mandado embora do Corinthians quando era garoto na base”, iniciou Andrés, que revelou ter revertido a saída da joia corintiana: “O Manoel, um amigo nosso, que me falou: ‘Mandaram o Marquinhos embora. E ele não poder ser dispensado, é bom jogador’”.

Então, o ex-mandatário do Corinthians teria ido atrás do jogador: “Eu fui buscar ele, fiz contrato com ele. Então, pergunta paro o pai do Marquinhos quem fui eu na vida dele”. Sanchez aproveitou o espaço para elogiar o defensor, presença constante nas listas da Seleção Brasileira desde o primeiro ciclo de Tite no cargo, que começou em 2016.

“Ele é uma grande pessoa, um grande jogador. E espero que não só levante títulos esse ano, como ano que vem também para a Seleção”, finalizou.

Marquinhos conquistou os quatro títulos que disputou com a camisa do PSG nesta temporada: Ligue 1, Copa da Liga, Copa da França e Champions League. O zagueiro tem a chance de aumentar a lista com o troféu da primeira Copa do Mundo de Clubes na partida contra o Chelsea. Pela Seleção Brasileira, o defensor de 31 anos conquistou a Copa América de 2019 e participou das Copas do Mundo de 2018 e 2022.