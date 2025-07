Andressa Urach irá se lançar como cantora e terá Mc Pipokinha como empresária

Andressa Urach e MC Pipokinha anunciam parceria que promete movimentar o funk proibidão. Urach, que já foi pastora, atriz pornô, influenciadora e Miss Bumbum, agora aposta na carreira musical e terá ninguém menos que Pipokinha como empresária nesta nova fase.

Recentemente, as duas se uniram à influenciadora Belle Belinha, de 18 anos, para a gravação de um vídeo adulto apelidado por elas como “aula educativa”. O encontro reuniu as três no topo do ranking da plataforma Privacy: Andressa Urach lidera, seguida por MC Pipokinha e Belle Belinha em terceiro.

Andressa, que já se arriscou como cantora gospel no passado, divulgou um teaser de sua nova música de funk com letra recheada de conteúdo explícito. Nas redes sociais, ironizou dizendo: “Minha música para jantar em família”. Segundo ela, a nova fase busca mais autenticidade e verdade nas produções: “Agora quero cantar músicas que tenham desejo real e não roteiros”.

A música ainda não tem data de lançamento, mas já vem gerando grande repercussão. No teaser divulgado, Andressa se autointitulou “a nova Madonna” e reforçou que seu foco é o público adulto.

Além da parceria musical, Pipokinha agora também será responsável pelos próximos passos da carreira de Andressa no funk proibidão.