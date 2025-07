Angélica se declara para Luciano Huck e entra em trend: “Há quantos meses estão juntos?”

Angélica usou as redes sociais neste sábado (19/7) para celebrar o amor ao lado do apresentador da TV Globo, Luciano Huck. Em uma publicação colaborada com o marido no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos românticas e, na legenda, se declarou de forma divertida, entrando em uma tendência das redes sociais.

“Há quantos meses vocês estão juntos? Meses? São tantos anos de amor que quase não cabe no carrossel”, escreveu Angélica, revelando o clima de amor que segue firme após 21 anos juntos. Para completar, ela ainda arrancou risadas dos seguidores. “Amo mais que batata frita”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Família da Angelica e Luciano Huck unidos em 2023 Reprodução/Instagram: @angelicaksy Angelica e Luciano Huck juntos em 2025 Reprodução/Instagram: @angelicaksy Família da Angelica e Luciano Huck unidos em 2023 Reprodução/Instagram: @angelicaksy Família da Angelica e Luciano Huck unidos em 2013 Reprodução/Instagram: @angelicaksy Angelica e Luciano Huck em 2003 Reprodução/Instagram: @angelicaksy Casamento de Angelica e Luciano Huck em 2004 Reprodução/Instagram: @angelicaksy Voltar

Próximo

O casal, que é um dos mais longevos e queridos da TV brasileira, costuma manter a discrição, mas sempre que compartilha momentos íntimos em família nas redes encanta. A publicação, claro, recebeu milhares de curtidas e comentários celebrando o amor dos dois.

O post reforça o bom momento do relacionamento de Angélica e Huck, que estão juntos desde o início dos anos 2000 e formam uma das famílias mais sólidas do meio artístico.