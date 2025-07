Animação que celebra os biomas brasileiros chega aos cinemas em julho

O filme “Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil” estreia nos cinemas em 24 de julho. O longa-metragem combina animação e live-action para contar uma envolvente história sobre a riqueza e a diversidade dos biomas brasileiros.

Na aventura, os irmãos Thiago e Ísis partem com o pai em uma jornada pelos principais biomas do país — Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Em cada parada, eles enfrentam novos desafios, conhecem animais ameaçados e desvendam segredos escondidos na natureza.

Dirigido por João Amorim, o filme traz fantoches carismáticos e convida o público infantil a embarcar em uma expedição divertida, repleta de humor, música e descobertas sobre o meio ambiente.

Trajetória de sucesso e lançamento estratégico

“Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil” estreia nos cinemas após uma bem-sucedida trajetória por 25 festivais nacionais e internacionais, que lhe rendeu sete prêmios.

Entre os destaques, estão os prêmios de Melhor Filme Infantojuvenil no FESTin (Portugal), Melhor Longa-Metragem Documentário Ambiental no New York Documentary Film Awards 2024, e Melhor Direção de Longa-Metragem no Portugal Indie Film Festival 2024.

O lançamento chega em um momento simbólico: o mesmo ano em que o Brasil sediará a COP30, conferência global sobre o clima, prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro na cidade de Belém.

Além das telas, o universo de Thiago & Ísis também se expande para outras plataformas: as canções originais estarão disponíveis no Spotify e a história será publicada em livro pela Editora Franco.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.