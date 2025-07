Anitta nega boatos de rosto “desfigurado” após procedimento estético

A cantora Anitta resolveu falar abertamente sobre o procedimento estético mais recente que fez no rosto e respondeu os boatos de que teria ficado “desfigurada” após uma plástica mal-sucedida. A famosa, que também abordou a questão de ser uma “má influência” para os jovens, “estreou” o novo rosto no mês passado após ficar dias longe das redes sociais — e surpreendeu os fãs.

Desabafo em live

A “Girl From Rio” começou seu desabafo afirmando que o sumiço das redes não teve relação com o procedimento estético, mas sim com seu trabalho e novos projetos. “Depois do meu aniversário, eu queria dar uma sumida das redes sociais, queria aparecer só para algumas coisas de trabalho, publicidade, e depois eu apareceria”, começou.

A cantora, porém, afirmou que foi surpreendida com alguns “imprevistos” que mudaram sua decisão. “Aconteceram alguns imprevistos no meio do caminho, saíram algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada, ou ter voltado dos Estados Unidos com um dreno do rosto numa emergência, ter pego uma bactéria na cirurgia”, seguiu.

“E eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava com o pé na cova já, super mal, super cagada”, explicou Anitta. “A gente entende que isso acontece, pessoa pública isso acontece, não estou aqui para julgar (…) E eu decidi aparecer, já estava levando uma vida normal, para não ficar essa tensão no ar”, disse.

🚨VEJA: Anitta explicou que seu afastamento das redes sociais fazia parte de um plano estratégico, mas decidiu antecipar sua volta após boatos envolvendo sua saúde: “Depois de muito tempo, eu voltaria com esse projeto super bem planejado.” pic.twitter.com/VS1DjR11Tj — CHOQUEI (@choquei) July 9, 2025

“Má influência”?

Anitta confirmou que realizou um novo procedimento e falou sobre como pode influenciar pessoas comuns a “não aceitar” a própria aparência. “Eu sempre faço procedimentos na minha cara, sempre. Isso é um costume. Mas eu não acho que eu tenha que ficar postando toda hora”, apontou.

“Tenho visto se falar na internet o quanto eu influencio as pessoas, os jovens, as mulheres, de maneira equivocada, a não se aceitar, a não aceitar a própria cara, a ficar se mexendo, ou que eu estou com problema psicológico de imagem. Se eu tivesse com um problema psicológico, seria muito pior ver todo mundo falando disso dessa forma. Eu estou ótima, está tudo bem comigo”, encerrou.

Fonte: Metrópoles

