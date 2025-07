Aniversário de cachorro vira festa em Cruzeiro do Sul com shows de DJs e várias atrações

O fim de semana em Cruzeiro do Sul promete ser animado com a festa do cachorro Bile. Comemorando 3 anos de idade, o dono do animal, Carlos Augusto decidiu celebrar a vida do companheiro em um evento aberto ao publico com programação especial.

O evento é uma tradição entre amigos e músicos próximos à família e deve acontecer neste sábado (12), no Carlinhos Bar, no Bairro da Várzea, a partir das 16h, com entrada liberada à noite toda.

A festança inicia com um churrasco e deve ter ainda bolo e muita confraternização durante o restante do dia. Às 21h, ocorre a apresentação de cantores locais e até as 2h da manhã os DJs Cleo e André animarão o público em um ambiente totalmente climatizado.

De acordo com Carlos, os participantes pagam apenas pelo o que consumir no bar, e o espaço será familiar e acolhedor. “Uma festa para todo mundo se divertir com respeito e responsabilidade”, disse o tutor em entrevista para o jurua24horas.