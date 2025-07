Aniversário do filho de Gladson, 30 anos de Face Clean e mais! Veja na coluna do Gigi

30 ANOS DA NOVA FACE CLEAN

Ao longo dessas três décadas, a Nova Face Clean transformou-se em uma renomada clínica reconhecida por todo do Estado.

Tudo começou o sonho de três irmãs: Leila, Matilde e Luciana Andrade, onde cada uma se especializou em uma área. Com uma equipe apaixonada e altamente qualificada, a Nova Face Clean que hoje tem a frente mãe e filha, Leila e Joisse, conquistou a confiança de inúmeros clientes, oferecendo não apenas tratamentos modernos, mas também acolhimento, escuta e resultados que elevam a autoestima e o bem-estar.

Cada procedimento, cada atendimento e cada sorriso atendido ao longo desses anos são frutos de um compromisso verdadeiro com a saúde e a beleza de cada pessoa que passa pela clínica. São 30 anos de histórias, evoluções e conquistas construídas com ética, empatia e amor pelo que se faz.

Parabéns a todos os profissionais que fazem parte dessa jornada, e a todos os clientes que ajudaram a construir essa história de sucesso. Parabéns e sucesso!!

LANÇAMENTO OFICIAL DA EXPOACRE 2025

No sábado, 19 de julho, aconteceu o lançamento oficial da Expoacre 2025, que esse ano completa 50 anos.

O encontro reuniu autoridades – como o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, secretários, parlamentares, empresários, representantes de instituições públicas e privadas e a imprensa.

Durante o evento, as candidatas ao concurso Rainha do Rodeio fizeram uma breve apresentação, e a rainha atual, Hillary Katrini se apresentou tocando o berrante para o público.

O governador Gladson Cameli em seu discurso, falou da previsão de grande impacto cultural e econômico, valorizando a produção regional e o entretenimento para todas as idades. Alguns cliques:

FEIJOADA

No último sábado, 19 de julho, a empresária Zayra Ayache abriu as portas de sua residência para um animado e inesquecível almoço para comemorar sua nova idade. Com o tema “Mulher-Maravilha”, a festa foi uma homenagem perfeita à anfitriã — símbolo de força, garra, determinação e inspiração. A escolha do tema não poderia ser mais adequada: ela representa a essência da Mulher-Maravilha da vida real — determinada, empresária, mãe, avó, esposa e empreendedora incansável.

Os convidados se deliciaram com uma deliciosa feijoada, servida com muito carinho e sabor aos convidados, que aproveitaram cada momento com muito samba, em uma tarde descontraída, alto astral e cheia de boas energias — exatamente como ela é. Foram dar um abraço nela:

TUDO VIRA REGGAE

Sucesso total, assim foi o “Especial Natiruts e Maneva – Tudo Vira Reggae” que aconteceu no sábado, 19 de julho na Casa do Rio, um evento organizado pelo músico Marcell Braga que, juntamente com a banda, elaborou um repertório pra lá de especial, levando muita música boa para os presentes. Antes e após a apresentação, os DJs Dionísio Neto e Marcus comandam as pick-ups, tocando sets ecléticos para todos os gostos. Por lá a coluna registrou:

12 ANOS DO GUI

No último sábado, Guilherme Cameli, filho do governador Gladson Cameli e de Ana Paula Correia, celebrou seus 12 anos de vida. A data foi marcada por uma festa íntima e especial, reunindo apenas familiares e amigos mais próximos, em um ambiente pra lá de descontraído.

Com sorrisos, brincadeiras e muito afeto, o aniversariante recebeu o carinho dos pais e dos convidados que o viram crescer. O momento foi de gratidão e alegria, celebrando mais um ciclo de vida cheio de saúde, amor e união. Parabéns!! Fotos do copiadas do instagram de seu pai:

NEWS

1 – CRM NA MÃO

A advogada Gisele Bessa é só motivos de orgulho para a família, concluiu com êxito sua terceira graduação, primeiro formou-se em Engenharia Civil na Ufac, depois fez o curso de Direito na Uninorte agora concluiu Medicina na Uninorte e está feliz da vida com sua carteira de médica, expedida pelo CRM/AC. Parabéns e sucesso!!

2 – CURSO

O renomado médico acreano, Davi Muniz, Neurologista e Neurofisiologista Clínico, pós-graduado em Neuroligia, Neurociências, participou do XIV Curso de Distúrbios do Sono 2025 – disciplina de Neurologia da EPM – UNIFESP e apresentou aula sobre a insônia e classificação dos distúrbios do sono.

3 – DISNEY

O policial rodoviário federal Inácio Gontijo e a esposa, advogada Marina Lavocat, tiraram uns dias de férias para realizar uma viagem em família, levando as filhas Elisa e Helena para o universo encantado da Disney, em Orlando (EUA). Em meio a parques, personagens, castelos, luzes e muita fantasia, a família esbanjou felicidade.

4 – PECUÁRIA

O pecuarista Alexandre Bill está a todo vapor cuidando de seus empreendimentos no campo. Dedicado e visionário, ele tem intensificado os trabalhos em suas fazendas com foco na modernização da gestão agropecuária e na valorização da produção local.

5 – BODAS DE CORAL

Com uma trajetória marcada por companheirismo, respeito e amor, o casal Maria Elena Barcelos e Juninho Leite celebrou no dia 20 de julho, 35 anos de casamento – Bodas de Coral. São mais de três décadas de vivências compartilhadas, superações, conquistas e um amor que segue firme, maduro e inspirador, do qual nasceram os filhos Gabriel e Renato e, agora contam com o chamego da família ,a netinha Sophia e com o carinho da nora Diana Frota.

6 – 7 ANOS

O último domingo foi de muita alegria na residência do casal, tabelião Ricardo e Nathália Martins e da médica Nathália Martins, que receberam amigos para celebrar o aniversário de 7 anos do filho Rafael, em uma festa rodeado pelos amiguinhos da escola e pessoas queridas. Rafael aproveitou cada momento com aquele brilho nos olhos típico de criança feliz.

7 – INTIMISTA

O adolescente Fernando, filho dos odontólogos Christiane Lopes e Fernando Porto, completou mais uma ano de vida no último domingo e reuniu familiares e amigos mais próximos para uma comemorar seus 13 anos com uma deliciosa feijoada — e uma tarde típica de brincadeiras entre os amigos.

8 – VISITA

A Defensora Pública Geral Simone Santiago e a Diretora da Escola Defensoria Pública do Estado do Acre, Juliana Caobianco fizeram uma visita ao Desembargador Luís Camolez e levaram pessoalmente o convite para participar do VIII Seminário da Defensoria que acontece no final do mês.

9 – BODAS DE PRATA

O casal Raquel e Rafael Murad, completaram nesta segunda-feira, 21 de julho 25 anos de casados – Bodas de , construíram juntos uma trajetória inspiradora, onde o respeito mútuo e a parceria sempre estiveram presentes em cada etapa da vida. Desse lindo matrimônio nasceram os filhos Rafinha e Gabriel que são o reflexo da união sólida e amorosa do casal.

10 – PORTO VELHO

O casal Priscila Rocha e Antônio Issé levaram os filhos Miguel e Gabriel e o sobrinho Henrique para participarem de um torneio de futebol que aconteceu em Porto Velho, em final de semana com muita torcida e muitas emoções e o vovô Paulo Lopes fez questão de prestigiar os netos nesse momento especial.

FESTIVAL DO AÇAÍ

A 26ª edição do tradicional Festival do Açaí acontece dos dias 14 a 17 de agosto de 2025, com quatro noites de festa com atividades culturais, gastronômicas e musicais. Esse ano terá como atrações os shows de:

Quinta-feira (14/08) – Abertura com Dilsinho, o “príncipe do pagode”, que trará seus maiores sucessos ao palco pela primeira vez em Feijó;

Sexta-feira (15/08) – Show de Lucas Lucco, mesclando sertanejo e pop, promete empolgar o público;

Sábado (16/08) – Apresentação da renomada Banda Magníficos, consagrada no forró romântico, com músicas como “Apaixonada” e “Meu Uso”; e

Domingo (17/08) – Encerramento com Natanzinho Lima, fenômeno do piseiro e forró eletrônico, embalando a festa com seu ritmo contagiante.

Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos e Natanzinho. A expectativa é grande para fortalecer a economia local e ampliar o alcance do evento nos próximos anos.

TRIBE NA EXPOACRE

Bhaskar , Cat Dealers e Jord são as atrações da edição da festa Tribe que acontecerá no dia 1º de agosto na Expoacre. Com uma infraestrutura de ponta e uma atmosfera vibrante, o evento é uma oportunidade imperdível para os fãs de música eletrônica se reunirem e curtirem um espetáculo de luzes, sons e muita energia. Prepare-se para uma noite épica, com muita música boa, pessoas incríveis e uma experiência única. Não perca a Tribe em 1º de agosto de 2025! Ingressos na Casa da Sogra, Conveniências Pão de Queijo e Via Verde Shopping, informações 68-99212-3397.

EXPOACRE 2025

A edição 2025 da Expoacre acontecerá entre os dias 26 de julho a 4 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana. A entrada gratuita através da doação de 2 kg de alimentos. As atraões nacionais serão:

27/7 – Gusttavo Lima

28/7 – Zezé Di Camargo

29/7 – Fernanda Brum (noite gospel)

30/7 – Matheus & Kauan

3/8 – Jorge & Mateus

VIII SEMINÁRIO DA DEFENSORIA PÚBLIA DO ESTADO DO ACRE

Acontece no dia 29 de julho às 17h, no teatro da UFAC a Defensoria Pública do Acre, por meio da Escola Superior da Defensoria Pública, realiza o VIII Seminário da DPE/AC, voltado para toda a comunidade acadêmica, jurídica e sociedade em geral e a entrada será a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinada a instituições sociais.

VIII SEMINÁRIO DA DEFENSORIA PÚBLIA DO ESTADO DO ACRE II

Em sua 8ª edição, o Seminário da Defensoria Pública do Acre contará com palestras do professor Flávio Martins, pós-doutor em Direito Constitucional e referência nacional na área, e da defensora pública do Distrito Federal, Mayara Tachy, com atuação destacada no Tribunal do Júri. As inscrições começam nesta segunda-feira, 7 de julho, e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal da Esdpac, no link https://portalesdpac.ac.def.br/login/index.php

ATUALIZAÇÕES

* Uma figura conhecida soltou uma indireta nas redes sociais: “Não sou a esposa oficial, mas ele sempre me trata como prioridade.” Poucos dias depois, vazou um print de conversa com um empresário casado e bastante conhecido. Bastou isso para os grupos da cidade ferverem. Dizem que o caso já dura meses — e que ele até financiou uma viagem “de negócios” pra ela em São Paulo.

* Um cantor de sertanejo nacional, veio discretamente ao Acre e foi flagrado saindo de uma fazenda luxuosa. Fontes afirmam que ele tem um affeirr com uma pecuarista e veio conhecer as terras da acreana. Disseram que ele gostou da cidade e se falou em investir em franquia por aqui.

* Uma madame de um grande ministérios evangélicos da capital foi vista em uma viagem a Manaus-AM acompanhada de um homem que muitos reconheceram como um ex-pastor desligado da igreja por “comportamento incompatível com a liderança espiritual”.

Desejo a todos uma ótima semana.

Lembrem-se que todos podem colaborar com as matérias da coluna, podem enviar notas para meu e-mail.

Até semana que vem!