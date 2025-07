Ano Internacional das Cooperativas é celebrado em sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou, nesta segunda-feira (14), uma sessão solene em homenagem ao Ano Internacional das Cooperativas – AIC 2025, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e coordenado globalmente pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI). A solenidade foi proposta pelo deputado estadual Pedro Longo, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo na Aleac, composta por 20 dos 24 parlamentares da Casa — o que reforça a importância estratégica do cooperativismo para o desenvolvimento regional.

Sob o lema “Cooperativas: promovendo soluções inclusivas e sustentáveis por um mundo melhor”, o AIC 2025 reconhece, em âmbito global, o papel das cooperativas na construção de uma economia mais humana, solidária e resiliente. A iniciativa celebra as contribuições do modelo cooperativista para a geração de renda, a inclusão produtiva, a justiça social e a sustentabilidade ambiental.

“Esta Casa reconhece a importância do cooperativismo, das cooperativas e de seus cooperados para o desenvolvimento do nosso estado. Por isso, propusemos esta sessão solene: para destacar sua relevância e chamar a atenção da sociedade para esse modelo de negócios que já beneficia tantas famílias no Acre. Como presidente da Frencoop, agradeço a todos os parlamentares que compõem esta frente de apoio, ao Sistema OCB na pessoa do presidente Valdemiro e a todas as cooperativas presentes. Contem com este Parlamento”, declarou o deputado Pedro Longo.

Sistema OCB/SESCOOP-AC

O Sistema OCB é formado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). No Acre, a atuação é integrada, envolvendo representação política, capacitação de cooperados e fortalecimento institucional de cooperativas de diversos ramos — como Agricultura, Extrativismo, Crédito, Saúde, Transporte, Trabalho, Produção e Agropecuário.

Para o presidente do Sistema OCB/SESCOOP-AC, Manoel Valdemiro Francalino da Rocha, a homenagem representa um reconhecimento à força transformadora do cooperativismo no estado.

“As cooperativas acreanas têm demonstrado, com trabalho sério e compromisso social, sua importância para o desenvolvimento de comunidades e para a construção de uma economia mais justa e solidária. Esta homenagem fortalece o cooperativismo como modelo de desenvolvimento sustentável e estratégia para um futuro próspero”, afirmou.

Na ocasião, Valdemiro agradeceu à Aleac pelo reconhecimento, aos parceiros institucionais presentes e lançou um apelo ao Governo do Estado para a formulação de políticas públicas que fortaleçam o setor cooperativista.

Valorização nacional

A sessão solene na Aleac acompanha um movimento nacional de valorização do cooperativismo. No último dia 8 de julho, a Câmara dos Deputados, em Brasília, também promoveu uma sessão especial em alusão ao AIC 2025, por iniciativa da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), reafirmando o prestígio do setor no cenário político brasileiro.

Presente à solenidade, o senador da República Sérgio Petecão reiterou o compromisso de seu mandato com o cooperativismo e garantiu a destinação de emendas parlamentares para o fortalecimento de diversos ramos no Acre.

“Sou entusiasta do modelo cooperativista. Tenho apoiado os companheiros da agricultura familiar e do ramo agropecuário, mas precisamos sensibilizar todos os parlamentares a alocarem recursos para o cooperativismo. Esse setor mobiliza a economia e gera trabalho e renda para muitas famílias”, destacou o senador.

Representando o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), o vice-presidente e conselheiro Ronald Polanco também reforçou a importância do modelo:

“Vejo o cooperativismo como o único modelo viável para garantir o desenvolvimento social e econômico de forma justa. Tenho acompanhado sua evolução em várias partes do mundo e, no Acre, ele precisa do apoio de todas as instituições públicas e privadas para se consolidar e crescer”, afirmou.

Atuação no Acre

O Sistema OCB/SESCOOP-AC tem conduzido diversas ações em alusão ao Ano Internacional das Cooperativas, promovendo formações, parcerias institucionais e participação ativa em eventos estratégicos como a Expoacre e a Expo Juruá. Ao todo, mais de 50 mil pessoas são impactadas direta ou indiretamente pelas atividades cooperativistas no estado.

Solenidade prestigiada

A cerimônia contou com a presença de dirigentes e cooperados de diversas cooperativas dos municípios de Rio Branco, Xapuri, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Senador Guiomard, além de autoridades políticas e institucionais, como:

Senador da República, Sérgio Petecão;

Deputado estadual Luiz Gonzaga;

Deputada estadual Antônia Sales;

Conselheiro do TCE-AC, Ronald Polanco Ribeiro;

Secretário de Estado da Fazenda, José Amarizio;

Secretário de Articulação Política do Governo, Luiz Calixto;

Vereador de Rio Branco, André Kamai;

Cel. Ezequiel Bino, representando o prefeito de Rio Branco;

Superintendente do MDA, Cesário Braga;

Diretor-administrativo do Sebrae no Acre, Kleber Campos;

Superintendente da SPU/AC, Tiago Mourão;

Superintendente do MAPA no Acre, Paulo Trindade, entre outras autoridades.

Texto: Andréia Oliveira