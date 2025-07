Ansiedade de domingo: como identificar e lidar com a angústia do fim de semana

Síndrome de burnout, transtorno de ansiedade e até depressão: quando a sensação comum de domingo passa a ser motivo de preocupação?

O fim de semana demora para chegar e passa voando… muitas vezes, trazendo uma sensação estranha de desconforto, apreensão e até ansiedade. É o seu caso? Esse sentimento pode tratar-se de um fenômeno informalmente conhecido como “ansiedade de domingo” ou “síndrome do domingo à noite“.

O problema é comum, e apresenta causas diversas. Na maioria dos casos, essa apreensão está relacionado à antecipação de demandas e responsabilidades da semana que se inicia, mesmo em meio ao período de descanso.

Veja as fotos A proximidade da segunda-feira tende a gerar sentimentos negativos.Foto/Freepik O problema pode estar associado ao burnout.Foto/Canva A volta à rotina é um dos principais gatilhos.Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência BrasilFernando Frazão/Agência Brasil A proximidade da segunda-feira tende a gerar sentimentos negativos.Foto/Freepik

Leia Também

Ao portal LeoDias, Michel Haddad, psiquiatra do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) de São Paulo, explica que a mente se coloca em estado de alerta e interrompe o descanso. “Psicologicamente, podemos entender como uma forma de ansiedade antecipatória, isto é, o indivíduo não está enfrentando uma ameaça real no presente, mas reage a algo que ainda está por vir”.

A síndrome do domingo à noite

Inicialmente, vale destacar que, apesar do nome comum, a “síndrome do domingo à noite” não é de fato um diagnóstico formal. O especialista explica que o fenômeno não aparece em manuais de classificação como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM-5) e Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão, (CID-10).

Além disso, o desconforto leve e pontual é normal, como explica o psiquatra. É como se fosse uma questão de lógica, onde a grande maioria dos indivíduos preferem o conforto e o lazer do fim de semana às obrigações dos dias úteis.

Haddad ressalta ainda que a insatisfação com o trabalho é um fator relevante, mas não o único. Sobrecarga emocionar e até mesmo conflitos familiares também são causas comuns: “É importante lembrar de que mesmo pessoas satisfeitas profissionalmente podem sentir angústia se não souberem dosar pausas e lazer genuíno.

Como lidar com o problema? Devo procurar ajuda?

Por outro lado, o incômodo intenso, recorrente e capaz de afetar outras áreas da vida, podem indicar problemas como o quadro de burnout, transtorno de ansiedade generalizada (TAG) ou até mesmo depressão, que são previstos nos manuais médicos.

Alguns sinais comuns são:

Alterações no sono;

Problema de apetite;

Queda de produtividade;

Redução ou falta do prazer em atividades;

Faltas frequentes no trabalho;

Irritabilidade persistente;

Pensamentos negativos.

“Nesses casos, o domingo funciona como um gatilho, mas o problema é mais amplo […] Pode ser hora de buscar apoio especializado”, avalia Haddad.

De acordo com o psiquiatra, há outras estratégias eficazes para enfrentar o problema, em casos mais leves. Entre elas, ele destaca:

Planejar a semana com antecedência;

Reservar o domingo para atividades que realmente recarreguem as energias;

Evitar tarefas pendentes de última hora durante o fim de semana e prezar pelo autocuidado.

“Também ajuda a contornar a sensação realizar uma atividade agradável na segunda-feira como um bom café da manhã ou uma atividade física, o que pode facilitar o cérebro associar o início da semana a algo positivo”, finaliza o especialista do HSPE.