Antes de morrer, Ozzy Osbourne foi socorrido por UTI aérea, diz site

Na mesma manhã em que a família de Ozzy Osbourne anunciou a morte do cantor aos 76 anos, nessa terça-feira (22/7), uma UTI aérea teria sido acionada para atender o vocalista e fundador da banda Black Sabbath, noticiou o Daily Mail.

Segundo o portal, uma aeronave com equipamentos hospitalares de ponta e uma equipe de paramédicos pousou próxima ao quintal da mansão do cantor por volta das 11h da manhã.

Ozzy Osborne, o "Príncipe das Trevas", vocalista do Black Sabbath Ozzy Osbourne no Monsters of Rock de 1995 Ozzy Osbourne morde morcego em show Ozzy Osbourne foi homenageado pela torcida do Aston Villa, em jogo da UEFA Champions League em janeiro de 2025 No 1º Rock in Rio, Ozzy Osbourne vestiu a camisa do Flamengo Ozzy Osbourne no Monsters of Rock de 2015 Repórter do portal LeoDias relembra encontro com Ozzy Osbourne: "Fiz questão de tietar" Ozzy Osborne cantará com o Black Sabbath pela última vez

A UTI aérea ficou aterrissada no local por volta de duas horas, mas Ozzy Osbourne não resistiu. A morte do vocalista britânico foi comunicado pela família na tarde do mesmo dia. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Ídolo do heavy metal e uma das vozes mais importantes da música internacional do último século, Ozzy deixou um legado de mais de 50 anos de carreira, com seis passagens pelo Brasil; sendo inclusive o primeiro artista internacional a assinar a edição histórica do Rock in Rio em 1985.

Diagnosticado com Parkinson em 2020, o cantor enfrentou problemas de saúde e acidentes domésticos nos últimos anos de vida. Segundo a família, ele morreu sem dor e cercado de amor.

A despedida dos palcos do vocalista foi há menos de três semanas em uma apresentação especial com a formação original do Black Sabbath em Birmingham, Inglaterra, cidade natal da banda.

Sem conseguir se levantar, o Príncipe das Trevas cantou sentado em um “trono sombrio”. Ainda assim, sua voz foi suficiente para arrancar aplausos e gritos emocionados da plateia, que entoou o nome de Ozzy Osbourne mais de uma vez.

“Vocês não têm ideia de como eu me sinto. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigado. Deus os abençoe”, disse, tocado pelo carinho dos fãs