Antes do recesso, vereadores discutem redução de IPTU nos distritos industriais da capital; entenda

A sessão desta terça-feira (15), na Câmara Municipal de Rio Branco teve uma pausa para uma reunião entre vereadores e o deputado federal e presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Zé Adriano, na qual foi tratada a votação de um projeto de lei complementar, do Executivo Municipal, que pode beneficiar empresas instaladas nos distritos industriais da capital.

O encontro ocorreu poucas horas antes da última sessão legislativa do semestre, marcada para esta tarde. O parlamentar pediu aos vereadores que o projeto seja incluído na pauta e votado ainda hoje. A proposta, de autoria do Executivo municipal, prevê a redução de 50% da alíquota do IPTU para empresas que atuam nas áreas do Distrito Industrial e do Parque Industrial de Rio Branco. O texto também permite a remissão, ou seja, o perdão do imposto dos últimos cinco anos.

“Viemos pedir a sensibilidade dos vereadores para que o projeto seja votado hoje, antes do recesso. A proposta garante mais previsibilidade e segurança jurídica ao setor industrial, explicou Zé Adriano.

Segundo o deputado, o fim do benefício anterior, que ocorria de forma discricionária em gestões passadas, tem gerado impactos negativos para o setor desde 2020. A cobrança integral do imposto, especialmente em áreas de grande extensão como as utilizadas pelas indústrias madeireira e cerâmica, elevou os custos e dificultou a operação de muitas empresas.

“O IPTU é calculado com base na área ocupada, e no caso da indústria, essas áreas são amplas. Essa redução de 50% não resolve tudo, mas já é um avanço importante”, ressaltou.