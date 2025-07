Antiga estrutura do Bar Zé do Branco é demolida em Rio Branco após risco de desabamento

O antigo Bar do Branco, localizado no bairro da Base, em Rio Branco, foi demolido na manhã desta quinta-feira (3) por equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), após solicitação da Defesa Civil Municipal.

A estrutura, que já havia sido interditada e evacuada, passou a oferecer riscos à segurança da população e vinha sendo utilizada por pessoas em situação de rua.

O local foi parcialmente destruído por um desbarrancamento ocorrido em abril de 2023, durante a cheia do Rio Acre. Desde então, os escombros permaneciam no endereço.

Segundo Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, a demolição foi solicitada mais de uma vez à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), diante do risco estrutural e do uso indevido do espaço. Com a persistência do órgão, o Governo do Estado, por meio do Deracre, executou a ação.

Toda a operação foi acompanhada por equipes da Defesa Civil. A Prefeitura de Rio Branco agradeceu o apoio do governo estadual.

O espaço estava abandonado e era ocupado por pessoas em situação de rua.

