Antiplast Squad: Jovens transformando plástico em esperança na escola Reinaldo Pereira

Na última segunda-feira, 30 de junho, a Escola Reinaldo Pereira, localizada no Segundo Distrito, destacou-se na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente com o projeto inovador “Antiplast Squad”. Alunos do 8º ano, com criatividade e engajamento, apresentaram uma proposta que une arte, educação e conscientização ambiental, conquistando a atenção e o coração da comunidade escolar.

Durante o evento, os alunos realizaram um desfile de peças confeccionadas a partir de materiais recicláveis, como plástico e papel, evidenciando a intersecção entre moda e sustentabilidade. Além disso, uma peça teatral impactante abordou os efeitos do microplástico na saúde humana, sensibilizando o público para a urgência da questão. A música também fez parte da programação, com apresentações de forró e rap autoral, cujas letras traziam mensagens contundentes sobre consumo consciente e a preservação dos rios amazônicos.

Um dos momentos mais enriquecedores da conferência foi o debate coletivo, onde estudantes de diferentes turmas puderam trocar ideias e reflexões sobre práticas sustentáveis no dia a dia. Essa interação fomentou um ambiente de diálogo e aprendizado, ressaltando a importância da colaboração na busca por soluções ambientais.

O projeto “Antiplast Squad” nasceu da inquietação dos alunos em relação ao uso do plástico em sua comunidade. Para embasar suas ações, eles realizaram uma pesquisa com 100 pessoas, incluindo moradores do Segundo Distrito, estudantes e funcionários da escola, para entender as percepções sobre o descarte desse material. Com esses dados, produziram uma série de vídeos educativos para as redes sociais, visando aumentar a conscientização local sobre o problema.

Os planos para o futuro do projeto são ainda mais ambiciosos: a equipe de alunos planeja desenvolver um bioplástico artesanal utilizando recursos de espécies nativas da Amazônia, propondo uma alternativa sustentável ao plástico convencional. A ideia é que essa iniciativa possa, eventualmente, dar origem a uma startup dedicada a criar tecnologias ecológicas para o cotidiano.

“Esse projeto evidenciou o poder transformador da educação, que se fundamenta nas vivências dos alunos e no contexto em que estão inseridos. Eles foram protagonistas em todas as etapas, desde a pesquisa até a mobilização. Estamos extremamente orgulhosos do que conquistaram.” Destacou Gleison Rafael, professor orientador.

O sucesso do “Antiplast Squad” na conferência ressalta que, quando se dá voz aos jovens, surgem soluções reais para os desafios contemporâneos, acendendo esperanças para um futuro mais sustentável. A Escola Reinaldo Pereira, com essa iniciativa, se firma como um exemplo de como a educação pode ser uma força motriz para a mudança social e ambiental.