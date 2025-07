Anvisa determina interdição de medidor de glicose e suspende venda de próteses mamárias

Nesta segunda-feira (28/7), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), determinou a interdição cautelar de um medido de glicose. A decisão foi tomada após o órgão receber um documento de análise de laboratório de amostras reprovadas na análise de rotulagem, de conformidade, teste de reprodutibilidade e teste de repetibilidade.

O produto em questão é o Medidor de Glicose Sanguínea OK PRO, importado e comercializado pela empresa Biomolecular Technology Comércio, Importação, Exportação e Distribuição de Materiais Médicos e Laboratoriais Ltda. O laudo foi realizado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz).

A interdição cautelar, sendo ela preventiva e por tempo determinado, serve para impedir a fabricação, comercialização, uso ou o funcionamento de um produto, ou serviço até que ele esteja adequado às normas estabelecidas e as apurações sejam concluídas. A agência orientou que pacientes entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do fabricante, pelo e-mail [email protected], para mais informações.

Anvisa suspende próteses para seios e bumbum

Outra determinação da Anvisa que aconteceu hoje foi a suspensão da venda de próteses e provadores de próteses mamárias e glúteas de uma marca chinesa devido ao não cumprimento de medida de Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde (BPF) da agência. Cerca de 47 irregularidades foram encontradas.

A marca Shangai Dong Yue Medical Health Product Co. Ltd. e importados pela Parts Import Comércio de Importação e Exportação Ltda não poderá mais distribuir, exportar e realizar propaganda dos seguintes produtos suspensos: prótese glútea ISD (lotes a partir de 1º/5/2025), prótese mamária ISD texturizada (lotes a partir de 1º/5/2025), provadores para prótese mamária ISD texturizada (lotes a partir de 1º/5/2025) e provadores para prótese glútea ISD (lotes a partir de 1º/05/2025).