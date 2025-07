anvisa-interdita-medidor-de-glicose-reprovado-em-testes-da-fiocruz

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar do medidor de glicose sanguínea OK PRO, importado e comercializado pela empresa Biomolecular Technology. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (28/7), no Diário Oficial da União.

Segundo a Anvisa, três lotes do medidor foram reprovados em testes realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As amostras falharam nos quesitos de rotulagem, conformidade, repetibilidade e reprodutibilidade, o que compromete a precisão das medições de glicose — um risco direto à saúde de pacientes que dependem de dados confiáveis para o uso de insulina e ajustes na alimentação.

Confira os lotes reprovados:

OKPR000266498;

OKPR000266508;

OKPR000266509.

Medidor de glicose digital da Ok Pro

Riscos de medição de glicose errada

Medições imprecisas de glicemia podem levar a decisões erradas sobre a dose de insulina ou medicamentos orais, resultando em quadros de hipoglicemia (queda brusca do açúcar no sangue) ou hiperglicemia (níveis elevados), ambos com potencial de complicações graves.

O controle glicêmico é essencial para evitar desfechos como cegueira, falência renal, amputações e problemas cardiovasculares.

Recomendações para consumidores

A Anvisa recomenda que usuários dos produtos interrompam imediatamente o uso dos lotes indicados e entrem em contato com a fabricante por meio do e-mail [email protected] para orientações sobre devolução ou substituição do produto. A agência mantém a lista de produtos suspensos e interditados em seu portal oficial e orienta os consumidores a consultarem profissionais de saúde diante de qualquer dúvida.

