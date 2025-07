Anvisa proíbe a comercialização de todos os lotes de marca de cosméticos; saiba qual

Agência explicou que os produtos apresentavam uma substância derivada de Cannabis

Nesta terça-feira (22/7), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição da comercialização, fabricação e propaganda de todos os lotes de quatro cosméticos da empresa Be Factory Laboratories, Indústria, Comércio Importação e Exportação Ltda. Califórnia Drop Sérum Facial Hemp Vegan, PsiloGlow Lip Balm Hemp Vegan, Magic LSD Máscara Capilar Hemp Vegan e Alucina Creme Hidratante Facial Hemp Vegan estão proibidos de serem vendidos porque apresentaram, no rótulo dos produtos, uma substância derivada de Cannabis em sua composição, podendo gerar confusão entre os consumidores.

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 907/2024, na rotulagem de cosméticos não deve conter nome comercial, marca ou imagem que cause erro ou confusão em relação à fórmula e composição. No Brasil, o uso de derivados de Cannabis é permitido apenas para remédios e produtos de Cannabis aprovados pela agência. Nesses casos, estes produtos estão sujeitos a um regime de controle especial, segundo a legislação nacional.

Veja as fotos Site dos cosméticos notificados pela AnvisaReprodução befactory.com.br CosméticosReprodução cpt.com.br CosméticosReprodução dermatosaude.com.br

A recomendação da Anvisa é de que os consumidores fiquem atentos às informações contidas nos rótulos e denunciem qualquer irregularidade aos órgãos fiscalizadores. Na semana passada, o órgão do governo deu mais uma determinação: a apreensão e o recolhimento de produtos irregulares da marca Xarope da Vovó/ Xarope da Vovó Isabel que não tinham registro da Anvisa e continham um ingrediente fora do padrão.