Anvisa proíbe produtos com referência a maconha no rótulo; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda, uso e ainda o recolhimento de quatro produtos cosméticos que contêm a palavra “hemp” em suas rotulagens, sugerindo conter na composição maconha, substância derivada da planta Cannabis sativa.

Conforme a Anvisa, os produtos proibidos são: California drop sérum facial Hemp Hegan (todos); Psiloglow lip balm Hemp Hegan (todos); Magic LSD Mascara capilar Hemp Vegan (todos); e Alucina Creme Hidratanto facial Hemp Vegan (todos).

Em seu site, a marca Hemp Vegan afirma que oferece solução completa para uma pele e um cabelo radiante e saudável, combinando os poderes dos cogumelos com ingredientes veganos e orgânicos.

De acordo com o órgão fiscalizador, a presença da substância nos produtos infringe o inciso I do art. 12 da Resolução-RDC nº 907, de 19 de setembro de 2024 e ainda os arts. 5º e 49 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos art. 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.