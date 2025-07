Ao ContilNet, Matheus & Kauan falam de novo projeto e descobrem a “baixaria” do Acre

A influenciadora Ludmilla Cavalcante, do ContilNet, foi ao camarim de Matheus & Kauan para um bate-papo descontraído. A entrevista foi gravada após o show que encerrou a quinta noite da Expoacre 2025

Logo no início, Ludmilla brincou: “Qual é a sensação de fazer um show que não tem uma música ruim?”. Com humildade e simpatia, a dupla respondeu que o segredo está na troca de energia com o público..

Matheus & Kauan confessaram que estavam ansiosos por esse reencontro com o público acreano. “Tinha tempo que a gente não vinha pra cá. Estávamos acompanhando o carinho nas redes e hoje foi tão especial que até esticamos o show um pouco mais”, revelaram.

A dupla também adiantou que vem um novo projeto ainda este ano, considerado por eles um dos mais ousados da carreira, contanto com participações internacionais.

A gravação será em São Paulo, com produção de Dudu Borges, conhecido por trabalhar com nomes como Jorge & Mateus e Luan Santana.

A entrevista terminou com um momento típico da cultura acreana: Ludmilla explicou o que é a famosa “baixaria”, prato tradicional servido no Mercado do Bosque após as baladas. A dupla se divertiu com a novidade e lamentou não ter conseguido experimentar dessa vez, mas prometeram voltar para isso.

“Comi um peixe aqui que vou levar na memória. E cupuaçu também! A próxima vez eu trago minha esposa, ela tá doida pra conhecer o Acre”, disse Kauan.

Ludmilla encerrou com um presente da terra: entregou bombom de cupuaçu para a dupla como lembrança da visita.