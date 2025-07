Ao som de “I Kissed a Girl”, Katy Perry troca selinho com fã em Los Angeles

Solteira, Katy Perry chama atenção ao interagir com fã durante show

Durante apresentação na noite do último dia 15, em Los Angeles, Katy Perry entregou mais do que uma performance: entregou uma performance com interação. Enquanto cantava o clássico “I Kissed a Girl”, a cantora surpreendeu o público ao se deitar no palco e inclinar o corpo para trás, recriando a cena do beijo invertido de Homem-Aranha. No momento, uma fã se aproximou e as duas trocaram um selinho, arrancando gritos da plateia.

O vídeo do momento só viralizou nas redes nesta terça-feira (22/7), mas rapidamente se espalhou entre os fãs.

Katy durante a turnê "The Lifetimes Tour" no México

Solteira desde o anúncio da separação de Orlando Bloom, Katy parece estar em nova fase, tanto no palco quanto na vida pessoal. O fim do relacionamento de nove anos, com direito a noivado e uma filha, foi confirmado por meio de comunicado enviado à imprensa americana.

“Orlando e Katy vêm mudando a dinâmica da relação ao longo dos últimos meses para focar na coparentalidade”, dizia a nota assinada pelas equipes dos artistas. “Eles continuarão sendo vistos juntos como família, já que a prioridade compartilhada — e que sempre será — é criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo.”

A filha do ex-casal, Daisy Dove Bloom, tem 4 anos. Desde o anúncio da separação, Katy e Orlando já foram vistos juntos em clima amistoso em passeios com a menina.