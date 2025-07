AO VIVO: acompanhe a transmissão da 1ª noite da Expoacre 2025

A maior feira multissetorial do Acre começa neste sábado (26), e o ContilNet vai transmitir tudo ao vivo para quem quiser acompanhar cada detalhe da Expoacre 2025, direto de casa. Em parceria com a Orna Áudio Visual, Top Mídia e a TV Rio Branco, a cobertura vai mostrar todas as emoções da primeira noite do evento, que acontece no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

O público poderá acompanhar a transmissão pelo Youtube do ContilNet e na tv aberta pelo canal 8.1 da Tv Rio Branco, além da página especial no site dedicada exclusivamente à Expoacre 2025, com reportagens, vídeos e muito conteúdo em tempo real.

Essa cobertura especial que começa hoje, se estenderá para os nove dais de da feira, incluindo shows, rodeios, gastronomia, humor, entrevistas com personalidades e a tradicional cavalgada, tendo como parcerias a empresa de internet, Sem Fronteiras, e TOP Mídia.

Este ano, a Expoacre chega aos 50 anos com uma programação ainda mais robusta pela comemoração da 50ª edição. Entre os destaques, estão quatro noites de rodeio — de 28 a 31 de julho — e shows de grandes nomes da música, como Gusttavo Lima (domingo, 27), Zezé Di Camargo & Luciano (segunda, 28), Fernanda Brum (terça, 29), Matheus & Kauan (quarta, 30), Bhaskar e Jord (sexta, 1) e Jorge & Mateus no encerramento (domingo, 3 de agosto).

Não fique de fora para não perder nenhum detalhe do maior evento do calendário acreano. Transmissão da Expoacre 2025 é no ContilNet.