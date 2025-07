AO VIVO: acompanhe a transmissão do show de Gusttavo Lima na 2ª noite da Expoacre 2025

A segunda noite da Expoacre 2025 acontece neste domingo (27) e contará com transmissão ao vivo pelo ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e TV Rio Branco. A cobertura especial vai mostrar todos os detalhes da programação direto do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Entre os destaques da noite, está o aguardado show de Gusttavo Lima, que começa às 21h, na Arena de Shows. Famoso por sucessos como Apelido Carinhoso, Balada, Ficha Limpa e Bloqueado, o cantor é uma das atrações mais esperadas da edição de 50 anos da feira.

O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do ContilNet no YouTube, na TV aberta pelo canal 8.1 da TV Rio Branco, e pela página especial no site, que reúne vídeos, reportagens e conteúdos em tempo real.

Além do show, a segunda noite conta com a prova dos três tambores, modalidade equestre que marca o início oficial das competições na Arena de Rodeios. A atividade exige velocidade e precisão dos competidores e segue com outras modalidades até o dia 31 de julho.

A cobertura especial continua ao longo dos nove dias de feira, incluindo atrações culturais, entrevistas com personalidades, gastronomia, rodeios e a tradicional cavalgada. A transmissão também conta com apoio da empresa de internet Sem Fronteiras.

Veja o vídeo: