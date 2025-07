O ContilNet e a Orna Audiovisual realizam nesta terça-feira (1) a transmissão ao vivo da primeira noite da Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul.

A apresentação fica por conta do jornalista Everton Damasceno, do editor-chefe do site, Matheus Mello, e da influenciadora Ludmilla Cavalcante.

Nesta terça acontece a abertura oficial do evento, com prova de tambores, exposições e show da banda Raça Negra.

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA NOITE: