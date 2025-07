Aos 17 anos, estudante da rede estadual do Acre é escolhida para o Jovem Senador 2025

A estudante Nicolly Ketlen Silva Mendonça, de 17 anos, foi selecionada para representar o Acre na edição 2025 do programa Jovem Senador. Cursando o 2º ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Integral Craveiro Costa, em Cruzeiro do Sul, a garota teve sua redação escolhida como a vencedora da etapa estadual.

O resultado foi anunciado na última sexta-feira (27), durante cerimônia realizada na quadra da escola, com a presença de alunos, professores e equipe gestora. Com o tema “Emergência climática: pense no futuro, aja no presente”, a redação da estudante se destacou por sua estrutura argumentativa, coerência textual e proposta de intervenção viável. O texto foi elaborado ao longo de semanas de pesquisa e orientação pedagógica.

“É uma experiência única. Foram semanas de dedicação e apoio da minha professora. Valeu a pena”, afirmou Nicolly, que participará de uma semana de atividades no Senado Federal, em Brasília, simulando a rotina dos parlamentares.

A professora de Língua Portuguesa Sthefany Albuquerque Lima, responsável pela orientação dos alunos, destacou o empenho da estudante e o esforço coletivo da escola. “A Nicolly demonstrou grande potencial e compromisso com a proposta. Estamos todos orgulhosos”, afirmou.

Criado em 2008, o programa Jovem Senador é promovido pelo Senado Federal com o objetivo de aproximar estudantes do funcionamento do Poder Legislativo. Durante uma semana, os jovens selecionados de todos os estados participam de debates, sessões no plenário e atividades legislativas, vivenciando o cotidiano do Congresso Nacional.