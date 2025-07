Aos 20 anos, prima dos príncipes William e Harry é encontrada morta na Inglaterra

Rosie Roche era prima de segundo grau da princesa Diana

Rosie Roche, prima dos príncipes William e Harry, faleceu aos 20 anos enquanto estava na residência da família em Norton, Wiltshire, na Inglaterra. A jovem foi encontrada sem vida no dia 14 de julho, com uma arma de fogo próxima ao corpo. A notícia, no entanto, só veio a público nesta segunda-feira (21/7).

Prima de segundo grau da princesa Diana, Rosie se preparava para viajar com amigos quando a tragédia aconteceu. Ela foi encontrada pela própria mãe e pela irmã. As informações são do jornal britânico The Sun.

Veja as fotos Prima dos príncipes William e Harry é encontrada morta aos 20 anos com arma próxima ao corpoReprodução: Instagram Príncipe HarryReprodução: CBS Príncipe Harry em registro de 2023Reprodução: Instagram/Prince Harry Príncipe William sobre o BrasilReprodução/Instagram Príncipe WilliamReprodução / Instagram

Leia Também

O tribunal do legista de Wiltshire e Swindon chegou a abrir um inquérito, mas o procedimento foi adiado para o dia 25 de outubro. De acordo com o legista regional, Grant Davies, a polícia local classificou a morte como “não suspeita” e afirmou que não houve indícios de envolvimento de terceiros.

Estudante de Literatura Inglesa na Universidade de Durham, Rosie era descrita como uma jovem carismática e querida por todos. Um porta-voz da instituição declarou que “sua perda será profundamente sentida por todos que a conheceram”.

Esta não é a primeira tragédia recente envolvendo membros da família real britânica. Em fevereiro de 2024, Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Kingston, também prima dos príncipes William e Harry, morreu após sofrer uma lesão na cabeça. Uma arma foi encontrada perto de seu corpo, e o legista de Gloucestershire confirmou que ele tirou a própria vida.