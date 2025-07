Aos 93 anos, Stenio Garcia visita clínica para se informar sobre harmonização peniana

O ator Stenio Garcia, aos 93 anos, voltou a demonstrar interesse por procedimentos estéticos. Após repercutir nas redes sociais, em 2022, ao realizar uma harmonização facial, o veterano esteve recentemente em uma clínica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para buscar informações sobre a chamada harmonização íntima masculina, conhecida popularmente como “harmonização peniana”.

O encontro foi registrado e compartilhado nas redes sociais pelo especialista responsável pela consulta, que comemorou o momento de descontração e troca de informações com o ator. “Tive um bate-papo superespecial com o grande Stenio Garcia sobre um tema que tem quebrado tabus: a harmonização íntima masculina”, escreveu o profissional.

Stenio esteve acompanhado da esposa, Marilene Saad, que comentou sobre a curiosidade do casal a respeito do tema. Segundo ela, o médico explicou todos os detalhes e esclareceu dúvidas, o que os deixou ainda mais interessados. “Isso ainda é um tabu. Mas, da mesma forma que a mulher pode colocar uma prótese de silicone para se sentir mais confiante, por que o homem não pode recorrer ao ácido hialurônico? Esse procedimento é ainda menos invasivo. Claro que exige cuidados, como não ter problemas circulatórios, diabetes ou hipertensão, já que envolve a introdução de um corpo estranho no organismo”, afirmou.

Marilene também destacou que vê o procedimento com naturalidade. “Acho totalmente válido. A aplicação de ácido hialurônico é até menos invasiva do que uma prótese de silicone nos seios, que exige cirurgia e anestesia. Já a harmonização íntima é feita apenas com anestesia local, com pomada. É o que o Stenio pensa também”, finalizou.