Apaixonado, André Luiz Frambach elogia atuação de Larissa Manoela: “É absurda”

Atriz, de 24 anos, interpreta Estela em “Êta Mundo Melhor!”, que estreou nesta segunda-feira (30/6)

André Luiz Frambach, marido de Larissa Manoela, voltou a destacar a performance da companheira em “Êta Mundo Melhor!”, que estreou nesta segunda-feira (30/6). A atriz dá vida a Estela na novela, substituta de “Garota do Momento” na faixa das seis.

Em suas redes sociais, o ator compartilhou dois registros da esposa em cena. Na legenda, se derreteu pela atuação dela: “O que ela faz em cena é absurdo, com tanta verdade, faz tudo parecer ‘simples’. Isso chama sentimento, profissionalismo!! Você é absurda, meu amor. Parabéns de coração”, iniciou.

Veja as fotos Larissa Manoela será Estela em “Êta Mundo Melhor!”Reprodução: Instagram/André Luiz Frambach Larissa Manoela também compartilhou fotos no dia da estreia da novelaReprodução: Instagram/Larissa Manoela Larissa Manoela será Estela em “Êta Mundo Melhor!”Reprodução: Instagram/André Luiz Frambach André Luiz Frambach deixa recado para a esposa, Larissa Manoela.Reprodução: Instagram@andreluizframbach Larissa Manoela e André Luiz Frambach no EncontroReprodução / Globo

“Fico aqui te admirando e babando, principalmente por passar as cenas com você e ver como você transforma elas na hora do ação”, continuou André Luiz, que se casaram três vezes — sendo a primeira delas em dezembro de 2023.

Sem citar diretamente a causa, o marido de Larissa aproveitou o espaço para alfinetar uma suposta perda de espaço por parte de profissionais do ramo: “Felizmente, ainda temos alguns grandes artistas fazendo arte e podendo trabalhar. Porque, infelizmente, tantos outros perdem espaço por diversos ‘motivos’”.

O ator, 28 anos, acredita que a novela, que estreou com recorde de audiência, vai manter os altos números ao longo dos próximos meses: “Temos artistas fazendo arte e as pessoas sentem falta disso”. De acordo com a Kantar Ibope Media, “Êta Mundo Melhor!” registrou 23,1 pontos de média em território nacional, o melhor desempenho desde “Éramos Seis”, que estreou com 24 pontos em 2019.

No dia da estreia, Frambach já havia se declarado à Larissa, que retribuiu a mensagem: “Meu maior presente é ter você do meu lado nessas grandes jornadas! Obrigada por estar sempre me apoiando, incentivando e passando todos os textos e cenas comigo. Vc é o melhor marido do mundo! Te amo muito”.

“Êta Mundo Melhor!” é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson. A trama é a continuação de “Êta Mundo Bom!”, de 2016.