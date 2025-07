Apaixonado, Bocalom posta vídeo abrindo porta do carro para esposa: “É amor, é cuidado”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), usou suas redes sociais nesta sexta-feira (19) para compartilhar um momento de afeto com a esposa, Kelen Bocalom. No vídeo, o prefeito aparece abrindo a porta do carro para a companheira, gesto que, segundo ele, simboliza respeito, cuidado e amor.

Na legenda da publicação, Bocalom destacou que atitudes simples no dia a dia refletem a forma como escolhe tratar a esposa. “Para alguns é só o abrir de uma porta. Para mim, é respeito. É cuidado. É amor, que faço questão de demonstrar a ela todos os dias”, escreveu.

O gesto do prefeito repercutiu entre seus seguidores, que elogiaram a demonstração pública de carinho e respeito.