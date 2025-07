Apesar de sair do Mapa da Fome, Brasil enfrenta insegurança alimentar

O Brasil deixou oficialmente, nesta segunda-feira (28/7), o Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), ao apresentar uma taxa de desnutrição inferior a 2,5% da população, o limite que define a inclusão no índice global. A nova classificação consta no relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025” (SOFI 2025), lançado durante a 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, em Adis Abeba, Etiópia.

A conquista reflete a média trienal dos anos de 2022, 2023 e 2024. No período anterior, entre 2019 e 2021, o país havia retornado ao mapa, após tê-lo deixado em 2014.

Ainda assim, dados oficiais alertam: a insegurança alimentar continua presente e atinge milhões de brasileiros, mesmo com a melhora nos indicadores internacionais.

Segundo a FAO, apesar da melhora na taxa de subnutrição — que caiu de 5,7%, há duas décadas, para menos de 2,5% — a insegurança alimentar grave ainda atinge 3,4% da população brasileira.

Isso equivale a mais de 7 milhões de pessoas que convivem com a fome real, sem saber se terão ao menos três refeições no dia.

O índice de insegurança alimentar moderada, segue alarmante, chegando a 13,5%, representa cerca de 29 milhões de brasileiros com acesso instável a alimentos ou sob risco constante de fome.

Em 2022, considerado o ano mais crítico da última década, a fome afetou 4,2% da população. No ano seguinte, a taxa caiu para 3,9%.

Agora, em 2025, o indicador ficou abaixo dos 2,5%, selando a saída do Brasil do mapa. Os dados da FAO são baseados na Prevalência de Subnutrição (PoU), que considera a quantidade de alimentos disponíveis, a desigualdade na distribuição de renda e a ingestão calórica mínima por indivíduo.

Números em perspectiva:

A saída do Brasil do Mapa da Fome é celebrada pelo governo federal como uma vitória de suas políticas sociais.

“A saída do Brasil do Mapa da Fome é resultado de decisões políticas do governo brasileiro que priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração de emprego e renda, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o acesso à alimentação saudável”, afirmou em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.