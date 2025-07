Apesar do tarifaço, FMI eleva projeção para crescimento global em 2025

Apesar da preocupação com os efeitos do tarifaço comercial promovido pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima suas estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025.

De acordo com o Relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgado nesta terça-feira (29/7), o PIB mundial deve avançar 3% neste ano, o que representa uma alta de 0,2 ponto percentual em relação à projeção anterior.

Em 2026, segundo o FMI, a economia global deve registrar um crescimento de 3,1%, ante 3% da última estimativa.

De acordo com o órgão, a melhora das perspectivas econômicas se deve a fatores como a antecipação de compras por parte de empresas dos EUA no início do ano, além de condições financeiras globais melhores do que era previsto.

“Apesar desses avanços bem-vindos, as tarifas continuam historicamente altas e a política global permanece altamente incerta, com apenas alguns países tendo alcançado acordos comerciais completos”, ponderou o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourichans, no relatório.

Segundo o economista, “o crescimento global em torno de 3% permanece decepcionantemente abaixo da média pré-Covid”.

Estados Unidos e China

De acordo com o relatório do FMI, a economia dos EUA deve fechar 2025 com um crescimento de 1,9%, acima da taxa de 1,8% prevista anteriormente.

Em 2026, o PIB norte-americano (o maior do mundo) deve avançar 2%, segundo o FMI.

A China, segunda maior economia do planeta, deve terminar este ano com crescimento de 4,8% (ante 4% da última projeção). Em 2026, a alta do PIB chinês deve ser de 4,2% (ante 4% da estimativa anterior).

A zona do euro, por sua vez, deve registrar uma taxa de crescimento de 1% em 2025 (ante 0,8% da projeção anterior) e de 1,2% em 2026.

Brasil

No caso do Brasil, o relatório do FMI manteve a estimativa de crescimento do PIB em 2,3% em 2025 e 2,1% em 2026 – os mesmos percentuais divulgados no último dia 17 de julho.

Para as economias emergentes, de forma geral, o crescimento deve ficar em 4,1% neste ano e 4% no ano que vem.

Inflação

Apesar das tarifas anunciadas pelo governo Trump, o FMI espera que a inflação global mantenha uma tendência de queda em 2025 e feche o ano em 4,2%. Em 2026, deve desacelerar para 3,6%.