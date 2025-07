Aplicativo da OMS que analisa perda auditiva está disponível em português

A OMS (Organização Mundial de Saúde) disponibilizou na sexta-feira (27) o hearWHO em língua portuguesa, um aplicativo gratuito que avalia a capacidade de audição. O desenvolvimento da ferramenta foi feito com a colaboração de pesquisadores da USP Bauru, da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e da UFPB (Universidade Federal da Paraíba).

O lançamento da versão em português brasileiro foi feito com a participação de representantes da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), Ministério da Saúde, USP, Conselho Federal e Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Academia Brasileira de Audiologia, além dos pesquisadores brasileiros e do exterior envolvidos na pesquisa.

O aplicativo ajuda na detecção precoce de perdas auditivas, o que é fundamental para o tratamento e para evitar prejuízos na comunicação, no contato social, no trabalho e na qualidade de vida, afirmam os pesquisadores. Caso a pessoa obtenha um resultado alterado, o aplicativo indica que o indivíduo procure uma UBS (Unidade Básica de Saúde) próxima.

No âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), a partir dos cuidados iniciais na Atenção Primária à Saúde (APS), o paciente é encaminhado para avaliação audiológica em serviço de referência e, se confirmada a perda auditiva, para receber o tratamento adequado.

A versão em português do hearWHO é uma das duas em um idioma não oficial da OMS -a outra é em holandês. Os seis idiomas oficiais adotados pela OMS são árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. O hearWHO está disponível nas lojas de aplicativos App Store e Google Play.

COMO FUNCIONA?

O aplicativo utiliza o Teste de Dígitos no Ruído (TDR), um procedimento validado cientificamente para triagem auditiva, que pode ser realizado de forma fácil e rápida -em menos de cinco minutos-, por meio de um smartphone com fones de ouvido, em qualquer ambiente silencioso.

O teste apresenta áudios com 23 conjuntos de três dígitos, junto com ruído de fundo, e o usuário do aplicativo deve responder os números que escutou. Essa triagem determina a relação sinal/ruído, que indica a habilidade auditiva do indivíduo.

Método padrão para o desenvolvimento de testes de dígitos no ruído em diversos países, essa abordagem com 23 conjuntos de dígitos gera dados comparativos e garante um número suficiente de tentativas para um limiar confiável de recepção da fala. De acordo com os estudos que embasaram o desenvolvimento da ferramenta, com relação à precisão, o teste demonstrou sensibilidade e especificidade de mais de 85%.

A verificação da audição por meio do hearWHO não substitui o diagnóstico e a orientação de um profissional de saúde.

Alem da USP Bauru, UFPB e UFRN, os estudos contaram com o apoio dos pesquisadores Cas Smits, criador do TDR (Universidade de Amsterdã UMC, Países Baixos), e De Wet Swanepoel, que adaptou o TDR para um aplicativo de dispositivos móveis (Universidade de Pretória, África do Sul).