Após 19 dias de barco, viatura do Corpo de Bombeiros chega ao Jordão

Depois de um percurso desafiador de 19 dias, marcado por obstáculos naturais do verão amazônico e pelas limitações de acesso por ramais e rios, a tão aguardada viatura do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre finalmente chegou ao município de Jordão, uma das localidades mais isoladas do estado.

A longa travessia exigiu um esforço logístico significativo, contando com o apoio de equipes especializadas para garantir que o veículo superasse as barreiras do trajeto até o destino final. A chegada da viatura representa um importante avanço na estrutura de atendimento a emergências na região, que frequentemente enfrenta dificuldades de deslocamento, especialmente durante o período de seca.

O prefeito Naudo Ribeiro celebrou a conquista e destacou a importância da cooperação entre os entes públicos para viabilizar o reforço na segurança local.

“Quero agradecer a parceria da Prefeitura de Jordão com o Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, na pessoa do governador Gladson Cameli e do Comandante-Geral Charles Santos. Essa viatura representa um reforço importante na estrutura de segurança e atendimento emergencial para o nosso povo”, afirmou o gestor.

Com a nova viatura, o Corpo de Bombeiros poderá atuar com mais eficiência em ações de resgate, combate a incêndios e apoio às comunidades rurais mais distantes. A chegada do equipamento é considerada estratégica, principalmente diante dos riscos aumentados no verão amazônico, quando a seca dificulta ainda mais o acesso terrestre e eleva as ameaças de queimadas e emergências de saúde.

A iniciativa marca um passo significativo no fortalecimento da presença do Estado em áreas remotas, reforçando o compromisso com a proteção e o bem-estar da população do Jordão.