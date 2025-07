Após 2ª derrota consecutiva, Neymar é cobrado e discute com torcedores do Santos

O Santos perdeu por 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira (23/7), e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe chegou a segunda derrota consecutiva e amarga o 17º lugar, com 14 pontos. O resultado deixou os ânimos exaltados dentro e fora de campo, com direito a bate-boca entre Neymar Jr. e torcedores.

O camisa 10 reclamou de falhas dos companheiros, discutiu com torcedores e chegou a comemorar o que seria o gol de empate nos acréscimos, mas a bola não havia entrado. A primeira polêmica ficou evidente aos 39 minutos da 2ª etapa. Com 2 a 0 para os visitantes, as câmeras da transmissão flagraram as primeiras ofensas do craque.

Neymar trocou ofensa com um santista após a derrota. É possível ver que o camisa 10 xinga uma pessoa na arquibancada da Vila Belmiro. Torcedor registrou a confusão após o apito final. Torcedor que discutiu com Neymar foi hostilizado por outros santistas. O camisa 10 chegou a comemorar o gol de empate, mas a bola não tinha entrado.

Sem papas na língua, Neymar respondeu às críticas oriundas da beirada do campo: “Filho da put#. Vai tomar no c#, seu arrombad#. Vem aqui, rapaz”, disse o jogador, apontando para o campo. Depois de Barreal diminuir a vantagem gaúcha, o Santos seguiu pressionando em busca de ao menos um ponto, o que não veio acontecer.

Isso porque, já nos acréscimos, o Alvinegro ficou a centímetros do empate. O craque do time aproveitou o bate rebate e arriscou de canhota. Sergio Rochet espalmou, a bola bateu na trave e parou em cima da linha, antes de ser recuperada pelo arqueiro do Inter. No entanto, o atacante saiu para comemorar, e chegou a chutar a bandeirinha de escanteio e ensaiar uma tirada de camisa. Até que olhou para trás e viu que o jogo havia continuado.

Placar final: 2 a 1 para os visitantes e crise instaurada na Vila Belmiro. Para finalizar, Neymar voltou suas atenções às arquibancadas. Desta vez, um torcedor em específico foi o alvo. Ele foi ao alambrado e, com o dedo em riste, voltou a trocar ofensas. Em um vídeo gravado por outra pessoa, é possível ver alguns dos xingamentos.

O torcedor que discutiu com o camisa 10 foi hostilizado por outros santistas e deixou o local após uma troca de empurrões, enquanto o atacante foi retirado da confusão pelo goleiro João Paulo.

Assista aos vídeos da confusão de Neymar

Neymar brigando com torcedor depois da vergonha de hoje pic.twitter.com/7mLp2k9uEq — é o VM (@_muri41) July 24, 2025