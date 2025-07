Após 36 horas de buscas, morador que estava desaparecido é encontrado em área de mata

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre concluiu com sucesso uma operação de busca e salvamento na região de selva nas proximidades do Rio Gregório. A ação foi desencadeada após o acionamento da corporação, via número de emergência 193, informando o desaparecimento de um morador da zona rural identificado pelas iniciais A.S.D.

Assim que receberam o chamado, equipes especializadas do 7° Batalhão de Educação, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (BEPCIF), com sede em Tarauacá, e do 4° BEPCIF, de Cruzeiro do Sul, foram mobilizadas para a missão. A operação durou cerca de 36 horas e envolveu varreduras terrestres e fluviais em uma área de mata fechada, sob condições climáticas e de terreno extremamente desafiadoras.

O senhor A.S.D foi localizado com vida, a aproximadamente 8 quilômetros de sua residência. Apesar de apresentar sinais de desorientação, ele não sofreu ferimentos graves e foi prontamente atendido pela equipe de resgate.

A atuação rápida e coordenada das equipes foi fundamental para o desfecho positivo da missão.

