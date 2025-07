Após 55 anos de espera, reencontro de mãe e filha será retratado em livro sobre fé no Juruá

Um dos relatos mais comoventes da fé vivida no Vale do Juruá acaba de ganhar destaque e será eternizado nas páginas do livro “Resgate Histórico do Juruá”, atualmente em fase de produção. Aos 78 anos, a aposentada Maria Eunice Ferreira da Silva guarda com emoção o que chama de um dos maiores milagres de sua vida: o reencontro com a filha Maria do Socorro da Silva de Oliveira, desaparecida há mais de cinco décadas.

O caso chama atenção não apenas pela longa espera, mas pela devoção de Maria Eunice ao missionário e profeta José da Cruz, a quem atribui a realização do milagre. “Nunca deixei de orar pela minha filha. Pedi muito ao missionário José da Cruz que me ajudasse. E ele ajudou. Minha filha voltou para casa”, relata emocionada.

Nascida em 21 de setembro de 1945, no seringal do Rio Juruá Mirim, em Cruzeiro do Sul, à época ainda Território Federal do Acre, Maria Eunice vem de uma família de seringueiros e agricultores. Ela conta que, por mais de 55 anos, viveu sem qualquer notícia da filha, mas sempre manteve acesa a esperança de um reencontro. Há cerca de três anos, a filha finalmente retornou à cidade, surpreendendo a comunidade e emocionando familiares e vizinhos.

Além dessa história marcante, Maria Eunice compartilha outras experiências que considera milagrosas envolvendo o missionário. Um dos episódios mais lembrados por ela aconteceu durante uma de suas pregações:

“O tempo fechou, parecia que vinha um dilúvio. A gente ficou com medo e perguntou se a chuva ia atrapalhar. Ele levantou as mãos, pediu que todos abaixassem a cabeça e, quando olhamos, o céu estava limpo de novo”, conta.

Esses testemunhos de fé, esperança e devoção farão parte do livro “Resgate Histórico do Juruá”, que tem como objetivo preservar a memória espiritual, cultural e religiosa da região. A obra reunirá histórias de pessoas que, como Maria Eunice, encontraram na fé um pilar para enfrentar o tempo, a dor e o silêncio da ausência.