Após abordagem, Oruam vai para Penha e desafia autoridades: “Quero ver me pegar aqui”

O rapper afirmou nas redes sociais que foi surpreendido pela Polícia Civil em sua casa, no Joá (RJ), na noite de segunda-feira (21/7)

O rapper Oruam afirmou, por meio dos stories do Instagram, que foi surpreendido pela Polícia Civil em sua residência na noite de segunda-feira (21/7). A abordagem aconteceu em sua mansão localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, o cantor publicou novos vídeos dizendo estar no Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade. Visivelmente nervoso, ele desafiou as autoridades a buscarem ele no local.

Durante a chegada das viaturas, Oruam chegou a filmar o delegado Moysés Santana, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), responsável pela operação. Em outro vídeo, o rapper alegou que teve um revólver apontado para o seu rosto.

Essa não é a primeira vez que o artista é abordado em operações do tipo. Em fevereiro deste ano, ele já havia sido preso em uma ação também conduzida pelo delegado Moysés Santana.

A influenciadora Fernanda Valença, namorada de Oruam, também registrou a abordagem nas redes sociais. Ela afirmou que os policiais agiram de forma agressiva com o rapper e os outros jovens que estavam no local. Nas imagens, é possível ver o produtor de Oruam, Lucas Mendes Lang, sendo levado algemado pelos agentes.