Após acusação de mãe de Eliza Samudio sobre pensão, goleiro Bruno se pronuncia

Bruno Fernandes, ex-goleiro condenado em 2o13 pelo assassinato de Eliza Samudio, falou sobre a relação com os filhos, ressocialização, pensão e a carreira, nesta quarta-feira (16/7). No bate-papo com a advogada Mariana Migliorini, que o representou na Justiça, ele focou o assunto em Bruninho Samudio, fruto da relação com a vítima fatal.

De acordo com ex-atleta, o impacto do crime, cometido em 2010, na vida dos herdeiros foi a motivação para a desistência da carreira após deixar a prisão. “Eu cumpri a minha pena de dez anos no regime fechado. E tem seis que saí, estou na rua e tentando recomeçar”, iniciou.

Bruno afirma ter tentado retornar à antiga função, mas não teve sucesso: “Percebi que eu não conseguia voltar para a minha profissão, dar continuidade. Eu tive que procurar outras coisas para poder fazer e conseguir trabalhar. Hoje mesmo já estou trabalhando”, acrescentou Bruno, que passou por equipes como Boa Esperança, Atlético Carioca, Poços de Caldas e Rio Branco.

“E atualmente estou muito distante do futebol, já nem assisto mais. Um dos motivos para eu não seguir carreira era estar refletindo diretamente nos meus filhos. Até quando essas crianças vão pagar esse preço, que é meu? Fui em que fiz isso no passado, eles não merecem isso. Então, quis preservá-los. Acho covardia. Não é comigo, estou falando dessas crianças”.

O ex-goleiro Bruno é pai de Bruna Vitória, de 18 anos, e Maria Eduarda, de 17, frutos do primeiro casamento, com Dayanne Rodrigues, Bruninho, de 15 anos, da relação com Eliza Samúdio, e as duas mais novas, Isabela, de 7, e a caçula Isadora, da esposa Ingrid Calheiros, com quem casou-se em 2017.

Como é a relação com Bruninho?

Bruno revelou as tentativas de aproximação com Bruninho, que nasceu meses antes do crime. O jovem, que seguiu a carreira do pai e hoje atua como goleiro nas categorias de base do Botafogo, teria recebido o convite para conhecer as irmãs. “A Bruna, minha filha mais velha, tem muita vontade de conhecê-lo”, contou, ainda no bate-papo.

“Um dia a vida vai deixar a gente frente a frente. Esse é o maior desafio da minha vida. Vai ter uma situação complicada, mas eu estou preparado pra explicar para ele e dar alguma satisfação. Acho que a única pessoa no mundo que devo alguma satisfação se chama Bruninho”, acrescentou.

Ele, no entanto, afirma que, quando a avó materna, mãe de Eliza, “cortou esse vínculo” assim que descobriu o contato. Além disso, Bruno falou sobre as acusações relacionadas à pensão feitas pela ex-sogra. Segundo Sônia Moura, ele deveria cerca de R$ 90 mil por três anos de pensão ao filho — versão que o ex-atleta contesta.

“Me pedem um absurdo de pensão. (Como) vou pagar R$ 100 mil, R$ 200 mil, R$ 300 mil? Minha realidade hoje é outra. Inclusive já foi feito o pedido de redução. Tenho que pagar o que é justo, o que eu consigo. Se eu ganho dois salários mínimos, como vou pagar dois salários mínimos de pensão?”.