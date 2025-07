Após álbum “cheio de amor”, Nattan revela planos para 2025 e parceria dos sonhos

Para quem achava que Nattan ia “dar uma acalmada” depois de ser pai, é bom pensar duas vezes: em entrevista à repórter Fê Sicchereolli, do portal LeoDias, o cantor conta que, depois de lançar o álbum romântico “Imparável” – que teve Rafa Kalimann como maior inspiração -, o plano agora é viajar o Brasil, e em cada destino, fazer uma gravação inédita de uma das faixas do lançamento: “Nosso projeto até o final do ano é focar nesse álbum que fala de amor”.

“A gente tá focado em fazer o audiovisual desse álbum e vai ser uma coisa bem especial. A gente gravou uma das músicas, ‘Menina quero seu amor’, agora pouco para mais de 50 mil pessoas e a gente tá pensando em passar em cada canto diferente do Brasil e gravar uma música do álbum. Então vai ser bem especial”, explica o artista.

Prestes a ser pai pela primeira vez, Nattan disse que o “Imparável” foi uma forma de atender aos fãs que clamavam por um projeto focado em músicas românticas. E para alcançar este resultado, o músico diz que a grande musa não poderia ser ninguém menos que Rafa Kalimann.

“Nosso público pediu: ‘Nattan, você precisa falar de amor!’. E a gente atende nosso público. Esse álbum fala muito de amor e quando eu fui gravar eu pensei na Rafa. É, ela é minha inspiração também. Esse álbum está muito especial para os apaixonados; só tem uma música que é meio uma ‘cachorradinha’, que somos eu e Natanzinho Lima“, detalhou.

Parceria dos sonhos

Depois de lançar uma nova música em colaboração com o grupo Menos é Mais, colegas de palcos de longa data do forrozeiro, Nattan revelou que ainda sonha com uma parceria com um dos grande ídolos da Música Popular Brasileira: Djavan.

“Ele é minha maior inspiração. A Rafa [Kalimann] conseguiu me dar uma guitarra autografada dele. E eu tô conversando bastante com o filho dele [Max Viana], direto a gente tem bastante coisa, gravando juntos”, disse.

“Mas [o Djavan] é minha maior inspiração, então se um dia eu tivesse a sorte de gravar uma música com ele, ou pelo menos conhecê-lo e ter meia hora de conversa, ia ser um sonho realizado”, revelou.