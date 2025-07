Após alerta da Fiocruz sobre SRAG, Sesacre afirma que leitos pediátricos seguem disponíveis

Após a divulgação do boletim da Fiocruz que apontou o Acre em situação de alerta para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), principalmente em crianças, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) se pronunciou nesta sexta-feira (19) para esclarecer que, apesar do alerta nacional, a rede pública de saúde no estado segue com disponibilidade de leitos pediátricos.

De acordo com levantamento da Central de Regulação de Leitos Pediátricos, entre os dias 1º e 17 de julho de 2025, não houve aumento expressivo nas internações por síndromes respiratórias, e o sistema tem conseguido absorver a demanda sem sinais de colapso.

Os dados informam que, no período analisado, a UTI Pediátrica (UTI PED) registrou variação entre 0 e 6 leitos disponíveis por dia, com tendência de melhora nos últimos dias e encerrando o dia 17 de julho com 4 leitos livres. Já a UCI Pediátrica (UCI PED) manteve disponibilidade estável, com entre 2 e 7 leitos vagos diariamente. A Enfermaria Pediátrica apresentou oferta regular, variando entre 0 e 22 leitos disponíveis por dia, fechando o dia 17 com 9 leitos livres.

A Sesacre reforça que, no momento, há leitos disponíveis diariamente para atender a população pediátrica e que o sistema estadual de saúde tem absorvido com eficiência a demanda por internações, especialmente aquelas relacionadas a problemas respiratórios em crianças.

Mesmo com a situação controlada, a Secretaria afirma que segue monitorando o cenário de forma contínua, para garantir assistência oportuna e segura para as crianças que precisarem de cuidados médicos.

O alerta da Fiocruz, divulgado nesta semana, colocou Rio Branco entre as 18 capitais com níveis elevados de incidência da SRAG. O levantamento destacou que crianças pequenas seguem sendo o principal grupo atingido, com destaque para casos causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Ainda assim, a Sesacre garante que, no Acre, não há indícios de um aumento fora do padrão nas internações pediátricas até o momento.