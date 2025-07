Após amputação e internação, cantor acreano luta pela vida; veja como ajudar

O cantor acreano Ferdiney Ryos está internado em um hospital de Rio Branco devido a complicações provocadas pela diabetes. O artista, que já levou alegria a tantos com sua música, agora enfrenta um quadro de saúde delicado, que envolve infecção grave, problemas cardíacos, renais e a perda total da visão do olho esquerdo.

Nas redes sociais, Ferdiney compartilhou imagens do tratamento, revelando que parte do pé esquerdo precisou ser amputada após uma infecção que elevou seus leucócitos a 28 mil. Os dedos do antepé foram removidos, e o processo de cicatrização segue lento, sem previsão de alta.

Amigos e fãs estão promovendo uma campanha solidária para ajudar com os custos hospitalares, medicamentos e cuidados pós-operatórios. As doações podem ser feitas via Pix, pelo número (68) 99936-6037, em nome de Ferdiney Ferreira da Silva.