Após anunciar término com Diogo Almeida, Aline Patriarca detalha como vive a solteirice

Depois do rompimento com o ator da Globo, a ex-sister do “BBB25” tem aproveitado a fase solteira ao lado de seu amigo de longa data, Vinícius Nascimento

A ex-BBB Aline Patriarca, de 32 anos, revelou como tem curtido sua fase de solteira ao lado do amigo e parceiro no reality show, Vinícius Nascimento. A influenciadora digital anunciou o término do relacionamento com o ator Diogo Almeida, de 40 anos, na última quinta-feira (17/7).

Em entrevista à CNN Pop, a dupla de amigos afirmou que sair à noite é sinônimo de diversão, e não de busca por novos romances, buscando aproveitar a vida de forma leve e animada.

Veja as fotos Foto: Reprodução/Instagram @gshow + Portal LeoDias Diogo Almeida e Aline Patriarca em viagem românticaFoto: Reprodução/Instagram @diogo.allmeida Aline Patriarca e Diogo Almeida – Foto: Fábio Rosso/Gshow A ex-BBB Aline Patriarca atingiu a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram/ReproduçãoFoto: Reprodução/Instagram @alinepatriarca Vinícius Nascimento e Aline PatriarcaFoto: Reprodução/TV Globo

Leia Também

Aline contou que nunca sentiu a necessidade de sair para procurar paqueras: “A nossa personalidade é tão forte que a gente nunca se sente nesse desespero de sair para festa só para paquerar”, comentou. E acrescentou que estar rodeada de amigos é mais valioso que qualquer tentativa de flerte.

A ex-policial militar revelou que, durante as saídas com os amigos, ela e Vinícius Nascimento preferem dançar até ficarem suados, sem a intenção de atrair olhares: “A gente olha, se diverte tanto que o nosso foco sempre é dançar e dar risada”, comentou o ex-BBB.

Durante o “Big Brother Brasil 25”, Aline viveu um romance com o ator Diogo Almeida. Apesar de alguns conflitos dentro da casa, os dois tentaram seguir com o namoro após deixarem o reality. No entanto, em 17 de julho de 2025, Aline anunciou o término do relacionamento, afirmando que estavam em fases e com objetivos diferentes.