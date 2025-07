Após apoio de Trump ao pai, Eduardo Bolsonaro promete: “Não será a única novidade”

No vídeo, o deputado afirmou que a postagem mostra que a pauta brasileira tem relevância internacional e disse que mais novidades virão dos EUA

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado atualmente licenciado, reagiu à publicação feita pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em defesa de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), na última segunda-feira (7/7). Na postagem, Trump classificou como “caça às bruxas” o processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual o ex-presidente brasileiro é réu por uma tentativa de golpe de Estado.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo compartilhou as palavras de Trump e afirmou que, segundo ele, novas informações devem surgir nos próximos dias.

"Obrigado por existir", escreve Bolsonaro após declaração de Trump no Truth Social

“Recado para quem acha que o Brasil não tem espaço na agenda política da maior potência bélica e econômica do mundo. E o recado, que a questão vai para além de somente Jair Bolsonaro, mas também aos seus familiares e aos seus apoiadores”, iniciou Eduardo.

“Eu hoje estou vivendo no exílio aqui nos Estados Unidos por conta dessa perseguição”, declarou. Ele completou: “Em virtude dessa postagem do Trump, tem muita gente me ligando, mas não podemos passar mais detalhes sobre isso. O que posso dizer é que esta não será a única novidade vinda dos EUA neste próximo tempo”, disse ele, que está no país desde março.

Lula reage à fala de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a defesa da democracia no Brasil é responsabilidade exclusiva dos brasileiros. A declaração foi uma resposta à publicação de Donald Trump, que saiu em defesa de Jair Bolsonaro, alegando que ele estaria sendo perseguido.

Lula reforçou que o Brasil é um país soberano, com instituições sólidas e independentes, e não aceita interferência externa. Segundo ele, ninguém está acima da lei, especialmente quem atenta contra a liberdade e o Estado Democrático de Direito.