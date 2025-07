Após assalto, padre pede que fiéis evitem usar alianças nas missas

Um dia após um assalto a um casal com uma criança de colo, ocorrido em plena luz do dia, nas proximidades da Praça de Casa Forte, na zona norte do Recife (PE), o pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, padre Fábio Paz, fez um apelo contundente durante a missa: que os fiéis evitem usar objetos de valor ao frequentar a igreja.

“Já apelamos para os próprios paroquianos: ao virem à igreja, deixem as alianças em casa. Eu até brinquei: venham solteiros para a missa, quer dizer, escondam as alianças, escondam os bens, porque isso chama a atenção”, afirmou o padre, expressando o receio crescente de que a violência ultrapasse os muros da igreja e ameace até mesmo a prática da fé em espaços sagrados.

Por volta das 14h30 da última quarta-feira (16/7), em uma das áreas mais movimentadas do bairro. Um casal, acompanhado de uma filha pequena, foi surpreendido por um homem armado ao entrar em um carro estacionado. As câmeras de segurança da região registraram a ação.

