Após assinar divórcio, mulher é surpreendida por amigas com festa na rua e hit irônico

A maquiadora Kathleen Souza virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (11) após compartilhar um momento inusitado: a comemoração do próprio divórcio. Ao sair do local onde assinou os papéis da separação, a jovem foi surpreendida pelas amigas, que a aguardavam com estalinhos de confete, chapéus de festa e a música “Barulho do Foguete”, conhecida por ironizar términos de relacionamento.

O grupo comemorou a nova fase da vida com gritos, risadas e palavras de apoio. A cena arrancou risadas dos internautas e comentários como “Toda mulher precisa de uma amizade dessas”.

Apesar da leveza do momento, a publicação também abriu espaço para relatos emocionantes de outras mulheres.

Veja o vídeo: