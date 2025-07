Após ato, manifestantes se reúnem na porta do condomínio de Bolsonaro

Depois de realizar ato pró-Bolsonaro na região central de Brasília, na manhã deste domingo (20/7), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se deslocaram até as intermediações do condomínio do ex-mandatário para prestar apoio. O político mora no Jardim Botânico, na região sudeste da capital federal.

Os apoiadores se reuniram em frente à portaria, falaram palavras de ordem, levantaram faixas, tiraram fotos e gravaram vídeos. A ideia, conforme eles, era levar apoio até mais próximo do ex-presidente, que não pode sair de casa em fins de semana e feriados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante a semana, Bolsonaro tem que ficar em casa entre 19h e 7h e está usando tornozeleira de monitoramento eletrônico.



Na última sexta-feira (18/7), Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) de busca e apreensão em sua residência e de medidas cautelares, impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Ato pró-Bolsonaro

O ato “Brasília vai caminhar, pela Liberdade, pela Democracia e pela Verdade” foi convocado nas redes sociais pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF). O ex-desembargador Sebastião Coelho também participou da convocação e organização do ato. Os manifestantes começaram a se concentrar em frente ao Banco Central, às 9h. Às 10h, bolsonaristas seguiram sentido Eixão Sul.

A senadora e ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos-DF), e a deputada federal Bia Kicis (PL) estão presentes no ato. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Progressistas), também participou.

Manifestantes carregam, cartaz contra Alexandre de Moraes

Bolsonaristas se reunem para protestar contra a operação que mirou Bolsonaro

Bolsonaristas carregam “bandeirão” em manifestação em Brasília

Manifestantes usam roupas verde-amarelo em manifestação em Brasília



“Nós queremos o fim do recesso. Não é possível que os deputados fiquem de férias”, diz Bia Kicis durante discurso no ato.

Devido às cautelares, Bolsonaro esteve impedido de participar do ato, visto que está proibido de deixar sua residência aos fins de semana. O ex-presidente também deve evitar qualquer tipo de contato com o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP) que está atualmente nos Estados Unidos da América (EUA).



Confira todas as medidas impostas a Jair Bolsonaro:

Uso de tornozeleira;

Proibição de manter contato com o filho Eduardo Bolsonaro;

Proibição de acessar redes sociais;

Proibição de se ausentar da comarca;

Recolhimento domiciliar no período noturno e integral nos fins de semana;

Proibição de acesso à sede de embaixadas;

Proibição de contato com investigados, embaixadores ou qualquer autoridade estrangeira; e

Busca e apreensão.

Nas redes sociais, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) postou fotos e comentou o ato. “Manifestação espontânea agora em Brasília”, disse.

